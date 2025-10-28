Un nuovo Dybala

IL TEMPO (L. PES) - Gasperini scommette su Dybala. La missione del tecnico giallorosso è chiara: riportare l'argentino ad alti livelli realizzativi. [...] L'ultima stagione sopra i 15 gol risale alla seconda in giallorosso ma segno anche molti rigori. Per questo bisogna tornare al 2017-2018, quando i gol totali con la Juve furono 26 e solo 4 dal dischetto. A Reggio Emilia ha disputato la sua miglior gara stagionale e Gasp sembra orientato a confermarlo anche domani contro il Parma. L'argentino ha bisogno di ritrovare una continuità smarrita da tempo, anche per provare a convincere il club a rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. Da anni il numero 21 tende ad arretrare per dare inizio all'azione, ma, l'allenatore scommette ancora sul suo killer instinct. [...] Da Reggio Emilia la Roma torna anche con un Cristante riscoperto trequartista d'inserimento e riportato alle origini ai tempi dell'Atalanta. Una soluzione tattica che rappresenta solo una delle diverse sfaccettature della creatura gasperiniana. E se Dybala riuscirà a seguire il tecnico, potrebbe regalarsi una seconda giovinezza.