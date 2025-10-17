Tsimikas antidoto per Dumfries. Dovbyk su di giri

L'antidoto per Dumfries? Gian Piero Gasperini è al lavoro da giorni e non sono esclusi colpi di scena e mosse dell'ultimo momento. Lungo la fascia sinistra giallorosso in cui l'esterno dell'Inter può diventare un problema con le sue ripartenze che creano superiorità numerica, il tecnico giallorosso ha due opzioni possibili davanti a sé: rigenerare in poche ore l'affaticato Tsimikas, reduce da due match intensi con la Grecia (contro Scozia e Danimarca per le qualificazioni mondiali), oppure schierare a sinistra l'esterno destro olandese Rensch che almeno si è allenato per tutto il periodo della sosta del campionato a Trigoria. Out Angelino - non al cento per cento dopo l'influenza dei giorni scorsi -, Gasp valuterà il da farsi durante la rifinitura di domani. (...) Davanti Dovbyk è nettamente favorito su Ferguson per guidare l'attacco giallorosso all'Olimpico: si è allenato bene e ha una voglia matta di riprendersi la scena dopo il gol segnato contro il Verona 1128 settembre. Il centravanti, peraltro, vorrebbe tornare ad esultare contro le big come faceva in Spagna, dove è stato capocannoniere nella stagione 2023-24 con 24 reti. Nella Liga aveva fatto aveva fatto male a quasi tutte le grandi (dal Barcellona all'Atletico Madrid, dall'Athletic Bilbao al Siviglia). In Serie A, invece, è ancora a secco nei big match, non ha mai segnato a Inter, Milan, Napoli, Juventus o Lazio (le sue vittime più alte in graduatoria sono per ora Fiorentina e Bologna). Ecco perché la sfida di domani può essere la sua partita: il gigante ucraino vuole stupire a tutti i costi e il duello con Acerbi sarà una delle attrazioni principali della super sfida. (...)

(gasport)