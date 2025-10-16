Troppo Barça per le giallorosse: al Tre Fontane finisce 0-4

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Poker blaugrana. La Roma perde 4-0 con il Barcellona la sfida valida per la seconda giornata di Women's Cup. Alle spagnole bastano meno di 2' per trovare il vantaggio: Bonmatì dalla destra serve perfettamente Brugts che calcia a porta praticamente vuota, nella ripresa Nazareth sigla il raddoppio con una conclusio-ne dal limite, tris di Putellas che trasforma un rigore e nel finale Hansen chiude la gara. Nel mezzo un penalty sbagliato sempre dalla numero 11. Prestazione attenta da parte delle romaniste che hanno cercato di arginare la potenza delle vicecampionesse d'Europa. Primo tempo giocato principalmente nella metà campo giallorossa, con le capitoline brave a difendersi; grande poi l'occasione sbagliata da Viens a pochi istanti dall'intervallo: la canadese supera tutta la difesa avversaria ma a tu per tu Coll tira sul portiere. Ripresa simile ai primi 45', giallorosse ordinate in cerca della ripartenza vincente e spagnole completamente all'attacco. Secondo ko in Europa per la Roma che arrivava al big match con diverse defezioni importanti: out capitan Giugliano che ha riportato una lesione di medio grado all'ileopsoas, Di Guglielmo che convive da un po' con un'infiammazione della bandelletta ileotibiale e Babajide ancora ferma per lesione medio grado del bicipite femorale del flessore sinistro; nel frattempo il tecnico ha recuperato Lokasova per la panchina. Tre Fontane sold out per il match contro Bonmatì e compagne, sugli spalti anche gli ex giallorossi Delvecchio, Nela e Candela: un tifo caloroso a cui le ragazze di Rossettini hanno risposto con una prova ordinata, contro un avversario che da anni domina nel panorama europeo. Archi-viata la notte Champions, da oggi si torna a pensare al campionato: dopo le prime due giornate di Serie A, le giallorosse sono in testa alla classifica insieme a Lazio e Napoli e proprio le partenopee saranno le prossime avver-sarie di Haavi e compagne. Domenica alle 12.30 il fischio d'inizio di Napoli-Roma, ultimo match prima della pausa per le nazionali. Una sosta che permetterà alle romaniste di rifiatare dopo queste settimane con il doppio impegno settimanale, con la speranza poi che si svuoti l'infermeria. Intanto il ct Soncin ha convocato Baldi, Bergamaschi, Dragoni, Greggi e Corelli per le amichevoli contro Giappone a Brasile.