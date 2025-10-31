Trigoria riscopre la cooperativa del gol. Solo tredici reti ma con nove marcatori

I gol sono ancora pochi (13), ma se da una parte Gasperini aspetta che i suoi attaccanti inizino ad ingranare dall'altra si può godere una girandola di marcatori diversi. Sono già nove i calciatori che sono andati a segno nelle prime dodici partite tra campionato ed Europa League. Negli ultimi tre anni solamente nel 2023 la Roma ha fatto meglio (10) ma il dato è influenzato fortemente dal 7-0 contro l'Empoli. L'ultimo ad aggiungersi a questa lista è stato Hermoso che ha sbloccato il match col Parma. La chiusura di un cerchio dopo un'estate passata con le valigie in mano. Prima di lui Wesley, Soulé (capocannoniere dei giallorossi), Pellegrini, Ndicka, Mancini, Dovbyk, Cristante e Dybala. (...) Dovbyk mercoledì ha trovato il secondo gol in stagione, ha strappato applausi e dopo un inizio complicato sta aumentando i giri del motore. A San Siro spera di ritrovare il posto da titolare con Paulo e Soulé alle sue spalle. Discorso opposto per il compagno di reparto Ferguson. Non trova la rete con un club da oltre un anno e la fortuna non è dalla sua parte. Col Parma è stato costretto ad alzare bandiera bianca per duro colpo subito alla caviglia destra dopo appena 18 secondi. Ieri il responso degli esami strumentali: trauma distorsivo con interessamento capsulo legamentoso. La volontà è di non accelerare i tempi di recupero poiché da diversi anni gli infortuni alla caviglia tormentano Ferguson. Il primo nel 2023 (21 giorni di stop), mentre il secondo la scorsa stagione a cavallo tra dicembre e dicembre. In quel caso fu costretto a rimanere fuori oltre un mese. E anche quest'anno per lo stesso motivo ha saltato le trasferte di Firenze e Reggio Emilia. E i dubbi sulle sue condizioni fisiche fanno aumentare la possibilità di un addio anticipato a gennaio. Dopo un discreto inizio di campionato è finito indietro nelle gerarchie e non ha convinto del tutto Gasperini. Per questo avanza la possibilità dell'interruzione del prestito per andare a cercare un altro giocatore in avanti durante il mercato di riparazione. Fari puntati su Zirkzee per sostituirlo che però potrà arrivare solamente a titolo temporaneo. Sull'ex Bologna c'è anche il Milan.

(Il Messaggero)