Tra gol e assist Soulè ha in mano il futuro della Roma

La transizione è ben avviata. Per poterla completare manca ancora un po', qualcosina sparsa qua e là. Ma il progetto che la Roma aveva messo in piedi due estati fa si sta pian piano realizzando. Con Matias Soulé sempre più centrale nel progetto giallorosso, capace di prendere per mano la Roma esattamente come aveva fatto in precedenza Paulo Dybala. Già, perché il progetto della Roma di due estati fa era proprio quello di mettersi nelle mani di Soulé, salutando in anticipo la Joya. Poi le cose sono andate diversamente - con il rifiuto di Dybala all'offerta araba dell'Al-Qadsiah. Soulé però poi è cresciuto assai strada facendo e adesso si sta prendendo davvero la Roma. In questo inizio sprint dei giallorossi c'è infatti molto di suo, con tre gol e due assist in otto partite. Tutte giocate dal via, tutte sempre da titolare, tanto per capire quanto si fidi di lui Gian Piero Gasperini. Per intenderci, tra i giocatori di movimento fmora solo l'argentino e Ndicka sono sempre partiti titolari (per i vari Mancini, Koné e Cristante c'è stato invece un subentro a partita in corso). (...) Del resto, la sua crescita è certificata anche dai numeri. Non solo quelli della stagione attuale, ma anche quelli più generici. Dalla prima stagione in cui ha segnato il suo primo gol da fuori area (2023/24), Matías Soulé è il giocatore con più reti realizzate dalla distanza in Serie A: sei. E nei 5 tornei top d'Europa solo un certo Lamine Yamal con 7 ha fatto meglio tra gli under 22. Di più, dall'inizio dello scorso febbraio, tra i giocatori attualmente presenti in Serie A, solo Christian Pulisic ha preso parte a più gol di Matias: 16 contro i 13 del giallorosso (7 gol e 6 assist). (...)

(gasport)