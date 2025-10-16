Totti: «Con l'Inter serve l'elmetto. Scommetto su Cristante»

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Elegante in campo e fuori. In occasione dell'evento MooRER andato in scena ieri a Roma, Francesco Totti ha rivelato le proprie sensazioni in vista del big match di sabato all'Olimpico, dove la squadra di Gasperini ospiterà l'Inter. «È una sfida in cui servirà l'elmetto» - ha affermato ai cronisti presenti -«Se dovessi scegliere un giocatore elegante per squadra, direi Dybala per la Roma e Lautaro Martinez per l'Inter. Vediamo se giocheranno entrambi». In una partita in cui ci sarà da lottare in mezzo al campo, Totti si affida a Cristante: «È quel giocatore che ti dà qualcosa in più, non tira mai indietro il piede. Ce ne fossero di calciatori come lui, lo disse anche De Rossi in conferenza». Dopo sei giornate di campionato, LA Roma è in testa alla classifica -insieme al Napoli - ma ad oggi l'ex numero dieci giallorosso non vuole parlare di scudetto: «Speriamo possa continuare cosi a lungo, ma l'obiettivo principale è la Champions. La cosa più elegante che abbia mai fatto nella mia carriera? Restare venticinque anni con un'unica squadra»