Tornano i nazionali, si rivede Bailey. Angelino in dubbio, pronto Tsimikas

Archiviata la sosta per le nazionali, Trigoria si è ripopolata. A due giorni da Roma-Inter Gasperini può contare su quasi tutto il gruppo al completo. È ancora ai box il solo Angelino che rischia di alzare bandiera bianca. Lo spagnolo non si allena da ormai dieci giorni a causa di una bronchite asmatica e anche ieri ha svolto un lavoro specifico in palestra. Alla vigilia della gara contro il Lille i primi si-tomi, poi è arrivata la manca con-vocazione contro la Fiorentina. La sua presenza sabato è in forte dubbio. Al suo posto si scalda Tsimikas tornato in parte galvanizzato dalla pausa. Ha trovato il gol con la maglia della Grecia contro la Scozia, ma ha dovuto dire addio al sogno Mondiale. Rensch lo insidia, ma al momento non è in vantaggio nel ballottaggio. Buone notizie per quanto riguarda il pacchetto offen-sivo. Leon Bailey è tornato a dispo-sizione ed ha lavorato parzialmente in gruppo: ha effettuato un pro-vino ed è arrivato il semaforo verde. (...) Alla spicciolata sono tornati tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. I primi ad aggregarsi col gruppo sono stati Ziolkowski e Tsimikas, ieri si sono rivisti Koné, Celik e Dovbyk. Hanno lavorato in palestra Ndicka, Mancini, Cristan-te, Pisilli, El Aynaoui e Ferguson. (...)

(Il Messaggero)