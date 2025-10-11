Thuram-Roma, si fa dura. Ora punta solo al Napoli

Brutte notizie per l'Inter in vista della sfida contro la Roma di sabato prossimo: Marcus Thuram, con ogni probabilità, non sarà della partita. Nonostante il recupero dall'infortunio al bicipite femorale proceda secondo i piani, lo staff medico nerazzurro ha deciso di non correre rischi e di rispettare i tempi di recupero, escludendo un rientro "miracoloso".

L'obiettivo realistico per il ritorno in campo di Thuram è la trasferta di Napoli del 25 ottobre. Il giocatore vuole esserci a pieno regime, senza la paura di ricadute. (...) La presenza di alternative valide in attacco, come i giovani Esposito e Bonny, permette all'Inter di gestire il recupero del francese senza alcuna fretta.

Mentre Thuram prosegue il suo percorso riabilitativo, l'altro leader dell'attacco interista, Lautaro Martinez, è atteso giovedì dal Sudamerica e, come di consueto, gli basteranno un paio di allenamenti per essere pronto a guidare la squadra all'Olimpico.

