Thuram migliora. La sua speranza è recuperare già per la Roma

La speranza è qualcosa, se non tutto. Può persino riparare un muscolo capriccioso in tempi più rapidi del previsto. Ah, quanto conta la spinta mentale. Se non altro, Marcus Thuram ha fissato l'orizzonte come un sognatore scruta la luna piena: punta a recuperare per sabato 18 ottobre, alla ripresa del campionato, e partecipare quindi alla sfida dell'Olimpico contro la Roma. Sarebbero a quel punto passati 18 giorni dall'infortunio capitato nel secondo tempo di Inter-Slavia Praga. Considerando la lesione «di basso grado» alla coscia sinistra, si tratterebbe di una guarigione prodigiosa. Thuram non ha ovviamente potuto rispondere alla convocazione della Francia. Questo è un elemento che lo avvantaggia nel processo di smaltimento del problema muscolare. Ma Chivu lo vuole vedere con calma la prossima settimana, dopo l'amichevole di Bengasi e dopo il weekend libero che concederà alla squadra. Lo staff medico dell'Inter lo sottoporrà a un esame strumentale tra qualche giorno per verificarne i progressi. Solo in base al responso si potrà valutare una road map per il rientro in gruppo. E' evidente che, a fronte di un'altra lunga serie di partite ravvicinate, non verranno corsi rischi. Thuram sarà convocato solo quando darà garanzie fisiche e atletiche, per evitare il più pericoloso degli autogol: la ricaduta, che potrebbe lacerare la fibra ancora più in profondità. Quindi l'obiettivo è stabilito. Che poi si possa realizzare dipenderà da come il robusto corpo di Thuram reagirà alle terapie, ai massaggi e alle prime sgambate sul campo. (...)

(gasport)