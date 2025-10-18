Tentazione Dybala falso nove. E Rensch insidia Tsimikas

Una sfida al vertice per continuare a sognare. La Roma, prima in classifica, ospita l'Inter in

un Olimpico sold out per la settantacinquesima volta da quando i Friedkin hanno messo le mani sul club. Gasp ha quasi tutto il gruppo a disposizione, l'unico che rimarrà a casa è Angeliño ancora alle prese con una bronchite asmatica. E sulla sinistra si scalda Rensch. [...] Tsimikas ha giocato 180 minuti con la nazionale e servirà freschezza per affrontare Dumfries, uno dei clienti più scomodi di tutta la Serie A. Prima convocazione per Bailey, ma meglio frenare gli entusiasmi. [...] Sulla trequarti spazio a Pellegrini e Soulé. L'argentino ha deciso l'ultima sfida tra le due squadre e con due gol e due assist ha preso parte ad almeno una rete nelle ultime tre partite di Serie A. Il rebus si sposta in avanti. Dovbyk scalpita, ma la mossa a sorpresa potrebbe essere quella di Dybala falso nove. Una soluzione sempre definita d'emergenza dallo stesso Gasperini ma che stuzzica per non dare punti di riferimento al muro nerazzurro. [...] La posta in palio è altissima e in campo andranno i titolarissimi. Davanti al solito Svilar il terzetto difensivo sarà composto da Celik, Mancini e Ndicka. L'ivoriano ha svolto un solo allenamento con il resto del gruppo e avrà probabilmente un turno di riposo giovedì contro il Viktoria Plzen. In mezzo la coppia Cristante-Koné. L'ultimo è stato l'oggetto del desiderio dell'Inter la scorsa estate, ma il 'no' da parte dei Friedkin è stato decisivo. A destra spazio a Wesley che ha smaltito la contusione alla caviglia rimediata contro la Fiorentina. [...]

(Il Messaggero)