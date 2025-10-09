Tappa a Trigoria tra allenamento e riunioni

Dan Friedkin non avrebbe mai immaginato di presentarsi all'assemblea EFC da padrone di casa anche del campionato. L'americano non ha ancora assistito ad una partita stagionale della Roma ma ieri pomeriggio ha osservato con attenzione una parte di allenamento della squadra al Fulvio Bernardini. Il patron ha fatto tappa per una serie di incontri con i vari reparti del club. Friedkin ha salutato velocemente la squadra per poi avere dei colloqui con Gasperini e Massara. [...] Il presidente ha dato il via libera al direttore sportivo per inserire un nuovo rinforzo in attacco e completare così il reparto. Aspettando di vedere quale sarà l'apporto di Bailey, sicuramente a gennaio ci si muoverà sia in entrata che in uscita. Gli indiziati principali sono Baldanzi ed El Shaarawy. [...] Tra gli altri incontri avuti, anche quello con il nuovo responsabile del marketing, Michael Gandler, che sta lavorando per cercare un nuovo sponsor. Dan ha chiesto anche come stiano andando i lavori per lo stadio anche in virtù dell'incontro di oggi con Roberto Gualtieri. A Trigoria sperano che il progetto possa essere consegnato nei prossimi mesi.

(corsport)