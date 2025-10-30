Suzuki scivola, la Roma ringrazia: Gasp è in testa con il Napoli

Dovbyk ha fatto una cosa da centravanti, controllo e girata volante col sinistro a blindare sia la vittoria della Roma sul Parma, sia il primo posto riacciuffato vicino al Napoli. [...] Il successo contro i crociati è meritato anche a cancellare l'incubo Olimpico, lo stadio nel quale sono arrivate le quattro sconfitte stagionali e dove la vittoria mancava da un mese. Gasperini aveva preparato con Ferguson centravanti. Ma dopo 90 secondi l'irlandese è dovuto uscire in modo obbligato. Nella ripresa il tecnico ha rimesso in atto la formula Sassuolo, riportando Cristante sulla trequarti. Dybala ha condotto i suoi, che però hanno dovuto sfruttare una scivolata di Suzuki, per passare in vantaggio con Hermoso. Tra il gol dello spagnolo e la rete di Dovbyk, l'altra firma l'ha messa Svilar, bravissimo ad arrampicarsi sul tiro di Sorensen. [...]

(corsera)