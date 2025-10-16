Summit Comune-Roma: progetto stadio a fine 2025

LEGGO - Riunione, ieri, in Comune sullo stadio della Roma a Pietralata. Confermato il proposito di arrivare entro la fine dell'anno alla consegna del progetto definitivo e consentire così di rispettare le scadenza per la candidatura dell'impianto a ospitare le partite di Euro 2032. «L'iter amministrativo che ne seguirà consentirà di rispettare le scadenze Uefa che fissano per la fine di luglio 2026 il termine dei processi autorizzativi per la candidatura dell'impianto ad ospitare incontri degli Europei 2032», spiega la nota del Campidoglio.