Su Baroni in bilico l'ombra di De Rossi

L’ombra di Daniele De Rossi è sempre più evidente, tutt’attorno al profilo in bilico di Marco Baroni. Lo scrivevamo sul giornale di ieri, a maggior ragione dobbiamo ripeterci oggi. Ed evocando concetti ancor più ampi e nello stesso tempo... concentrici. Su queste colonne si era già ricordato ripetutamente il legame di stima molto forte che lega Urbano Cairo a De Rossi, non a caso incontrato dal presidente del Torino già prima di ingaggiare Baroni, al tramonto della scorsa primavera. Ebbene, da ieri pomeriggio, in crescendo, sono decollate ulteriori voci nel mondo del mercato, tra dirigenti e procuratori, sul possibile approdo di De Rossi in granata, al posto di Baroni. Poi, in serata, un ulteriore sviluppo, in ogni caso dirimente, fondamentale. Ovvero la fumata bianca delle trattative tra il tecnico e i vertici della Roma per la risoluzione del contratto, che legava De Rossi alla sua squadra del cuore (squadra dell’anima, squadra della vita: la Maggica). Legame contrattuale terminato, d’ora in poi anche ufficialmente: con il tecnico che ha rinunciato a 4 milioni, alla fine, pur di poter tornare in gioco. (...) Cairo è tornato a pensare a De Rossi con grande... intensità, per non dire altro. La situazione di Baroni è sempre più a rischio: raccontano come la sua autorevolezza professionale sia stata minata (davanti agli occhi del presidente e del suo dt Vagnati) dalla crisi profonda di risultati e dai problemi emersi senza soluzione di continuità, anzi apparsi sempre più grandi fino alla sconcertante sconfitta di Parma, dopo l’incredibile tracollo con l’Atalanta. Sabato, Lazio-Toro. (...) Di quanto Cairo stimi De Rossi si è già detto. Risulta che De Rossi allenerebbe molto volentieri i granata, se al dunque gli toccasse una nuova chiamata... definitiva. Raccontano, anche, che abbia già declinato più volte le proposte del nuovo Monza del suo caro amico ed ex compagno Burdisso, ds dei brianzoli (la Serie B non può intrigare Daniele, che tra l’altro aveva già detto no anche alla Samp). E la Fiorentina in crisi del caro amico Pradè, ex suo ds a Roma quando Daniele giocava (e vinceva anche il Mondiale nel 2006), dal 2019 con Commisso in viola? Strada chiusa: il progetto Pioli pluriennale e ultracostoso, appena lanciato, è intoccabile. Insomma, in caso di esonero di Baroni, De Rossi risulta in pole per il Torino. Anche perché Cairo continua a non riuscire a convincere Palladino, altro tecnico papabile, sulla carta. (...)

(tuttosport)