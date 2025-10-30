Stop Ferguson, gioia Dovbyk

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Fuori dai giochi dopo appena sette minuti per una distorsione alla caviglia destra. Ferguson non pensava che sarebbe andata a finire in questo modo la partita del suo ritorno da titolare con la Roma: "Ferguson ha avuto un problema alla caviglia, che era già dolente nelle scorse settimane" ha spiegato Gasperini. Nei prossimi giorni il numero 11 della Roma effettuerà degli accertamenti. L'obiettivo ovviamente è essere a disposizione già da domenica per la delicata sfida contro il Milan. Una gara che il tecnico di Grugliasco inizierà a preparare già da stamattina a Trigoria. La squadra si allenerà anche domattina e sabato pomeriggio. Serata opposta per Dovbyk che festeggia il ritorno al gol.