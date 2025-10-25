IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Sappiate che pure a Reggio non sarà facile eh. Il Sassuolo ha preso a pallonate la Lazio, ha 10 punti, ha in attacco Berardi, Pinamonti (aveccelo adesso) e Laurienté. Dopo questa ulteriore iniezione di fiducia, calma. State boni anche se non potete. Un respiro e guardiamo allo stato delle cose: la Roma è seconda in classifica e qualificata ai playoff di Europa League. [...] Domanda a te romanista tifoso della Roma: se t’avessero detto a luglio che la Roma dopo 7 partite di campionato, in cui ha incontrato il Bologna, la Lazio, la Fiorentina e l’Inter, sarebbe stata seconda in classifica al pari del Napoli di De Bruyne-Hojlund e Conte, dell’Inter due volte vicecampione d’Europa negli ultimi tre anni, sopra alla Juve che ha in attacco David-Vlahovic-Conceicao-Openda-Zhegrova-Yildiz, all’Atalanta che è una decade che c’arriva sopra, al Bologna che negli ultimi due anni ha ripreso a far tremare il mondo, a quelli (vabbè) e alla Fiorentina (ultima) avresti firmato? Io manco c’avrei creduto, avendo un allenatore nuovo che impatta, che scuote, che lavora in profondità, che costruisce le proprie squadre con il lavoro e col tempo. Siamo secondi e in Europa con questa noiosissima fase campionato assolutamente in corsa per qualificarci. Dei 4 ko, 2 possono diventare inutili, con l’Inter è stata la migliore Roma, quella brutta è col Toro (che poi batte i campioni d’Italia). [...] Detto questo non va tutto bene. Ovviamente. Manco per niente. L’attacco al momento è la prima difesa degli avversari e non vanno bene non le parole, ma il contenuto di quello che ha detto Dybala: “siamo mosci, entriamo male”. E questa cosa non esiste. Non esiste. [...]



(ilromanista.eu)

VAI ALL'ARTICOLO INTEGRALE