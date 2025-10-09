Stadio Pietralata: oggi l'incontro con il sindaco Gualtieri. La Roma punta a presentare il progetto definitivo entro novembre

Emergono nuove novità in merito al nuovo stadio che la Roma vorrebbe costruire a Pietralata. Dan Friedkin è arrivato nella Capitale per partecipare all'assemblea dell'EFC, ma, in mente c'è anche la questione burocratica da risolvere riguardo al progetto definitivo. L'intenzione del club è quella di consegnarlo entro la fine di novembre per poter dare così inizio ai lavori per la costruzione dell'impianto. Per oggi, inoltre, è fissato un incontro con il sindaco Roberto Gualtieri per aggiornamenti sulle tempistiche e sugli iter.

(La Repubblica)