"Stadio, il bosco si può spostare"

Un altro passo avanti verso la realizzazione dello stadio della Roma a Pietralata. Dopo giorni di studio, è stata depositata la relazione di Mauro Uniformi, presidente dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali. [...] Il documento riconosce l'esistenza del bosco per un totale di 3,47 ettari, ma lo definisce «di scarso valore vegetazionale e naturalistico in quanto derivante da un ex colti-vo/frutteto».

Come spiega l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, l'eliminazione del bosco «potrà essere compensata con la messa a dimora di piante di maggiore pregio e qualità». [...]

(La Repubblica)