Stadio della Roma, via ai lavori per rimuovere l'ex autoricambi

Dopo mesi di attesa - alla fine di agosto l'area era stata definitivamente sgomberata e restituita al Comune - ripartono le ruspe a Pietralata, in quello che era l'autoricambi. C'è da demolire la pavimentazione realizzata negli anni scorsi dall'azienda di vendita di ricambi auto: un piazzale in cemento grande non meno di un campo di calcio. Da ieri, le ruspe sono ripartite: il Campidoglio - cui compete questo intervento - ha impiegato alcune settimane per mettere a punto la strategia. Tutto il dossier Pietralata è stato avocato dal direttore genera-e di Palazzo Senatorio, Albino Ruberti, del quale sono note le capacità di imprimere grandi accelerazioni alle cose incagliate. (...) Da ora, quindi, si preannunciano accelerazioni sul progetto che, non è escluso, finisca nell'intervento che il sindaco Gualtieri terrà domani mattina alla seduta dell'Associazione dei club europei (Eca).

(Il Messaggero)