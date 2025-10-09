Soulé sogna l'Argentina: aveva detto no a Spalletti e non ha cambiato idea

A un certo punto la suggestione è stata davvero una trattativa: nel 2023 Luciano Spalletti ha chiesto a Matias Soulé se fosse interessato a sfruttare il doppio passaporto per vestire la maglia azzurra. L'argentino fu lusingato, ma, rifiutò perché non si sentiva italiano. Due giorni fa, però, il suo procuratore, Martin Guastadisegno, ha riaperto il discorso alimentando l'ipotesi di una naturalizzazione. [...] La sensazione a Coverciano, è quella che sia stata una mossa per richiamare l'attenzione in Argentina. Soulé con la Roma sta giocando molto bene e si sarebbe senz'altro aspettato di essere chiamato da Scaloni, che non lo ha ancora fatto debuttare. [...]

In passato, la Federcalcio aveva cercato di convincere anche Facundo Buonanotte, trequartista classe 2004 del Chelsea lanciato da De Zerbi ed era arrivata ad un passo dal "si". Solo che Scaloni se n'è accorto e l'ha convocato concedendogli il debutto. Soulé spera che accada la stessa cosa anche se la situazione è differente: l'Italia non lo sta cercando. [...]

(gasport)