Soulé: "Ripartiamo dal secondo tempo. Il gol? Impareremo a segnare di più"

Non è andata come si aspettava. Perché l'Inter, che aveva punito lo scorso anno a San Siro, anche stavolta non sembrava un ostacolo insormontabile. E invece è finita con il connazionale Lautaro che festeggiava e Soulé a masticare amaro.

Partita di difficile lettura quella dell'argentino giallorosso. Perché nel primo tempo la Roma, completamente fuori gara, ha provato ad accendersi proprio puntando sulle accelerazioni di Matias. Che ci ha provato, in un paio di occasioni ha trovato anche il fondo ma quando ha crossato lo ha fatto per nessuno. Il centravanti infatti era in panchina. E quando è entrato, non ha colpito come avrebbe dovuto. [...]

«Abbiamo fatto un buon secondo tempo, giocando come probabilmente avremmo dovuto fare anche nei primi quarantacinque minuti. Peccato non essere riusciti a riprendere la partita, ma dobbiamo ripartire proprio da qui, da questa ripresa». [...]

«Si è vero, dobbiamo segnare di più. Spesso e volentieri segniamo soltanto una rete, dobbiamo essere più incisivi, creare più azioni, essere più pericolosi anche perché quando abbiamo vinto, lo abbiamo fatto con sofferenza. [...] Sono convinto però che lavorando raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo fissati». [...]

