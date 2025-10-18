Soulé-Lautaro, derby argentino. La via per gli USA passa da qui

[...] Lautaro Martinez e Matias Soulé, fratelli d'Argentina, questa sera scruteranno il panorama e prenderanno la rincorsa, così vicini così lontani: un giorno magari tutto questo sarà suo, di Matias il giallorosso, ma per ora non c'è storia. [...] Il tempo dell'Inter è da sempre quello di Lautaro: dalla Roma alla Roma, questa è la partita in cui occorre chiudere il cerchio, scacciare una volta per tutte i fantasmi dell'ultima beffa scudetto e battere forte i pugni sul tavolo di questo campionato. Lautaro è qui per questo, si è gestito per esserci: la sua Argentina gli ha regalato gioie come sempre, con quella doppietta che lo ha fatto diventare il quarto cannoniere di sempre nella storia della sua nazionale, ma qualcosa gli ha anche tolto, perché il rinvio dell'amichevole con Porto Rico, slittato di 24 ore e spostato da Chicago a Miami per motivi di ordine pubblico lo ha "costretto" ad andare di corsa. [...] Chivu lo ha rivisto all'opera giusto un paio di giorni ad Appiano, ha valutato e alla fine ha deciso: Lautaro magari avrà autonomia limitata, ma sempre meglio partire con il capitano nel motore anziché utilizzarlo in corsa. [...] Mentre Lautaro giocava e segnava al fianco di Messi, Soulé sudava a Trigoria con un doppio chiodo fisso in testa: continuare a trascinare la Roma - 3 gol e 2 assist in 6 partite, nessuno ha inciso quanto lui tra i giallorossi - è l'unica strada possibile per aprirsi un sentiero anche nel traffico delle stelle dell'Argentina. Perché non ci sono possibili chiamate in azzurro che tengano, sul concetto Matias è stato chiarissimo: gli unici colori con cui si vede in nazionale sono il bianco e il celeste della Seleccion. [...] Sull'argomento si è espresso anche Scaloni, ct dei campioni del mondo, che in passato ha già convocato Soulé, senza però farlo mai esordire: «Lo teniamo d'occhio da tempo. Lo consideriamo il futuro della nazionale e presto avrà la sua occasione. Sta crescendo molto, se continua così non ci saranno problemi». [...]

(Gasport)