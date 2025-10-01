Soulé è diventato insostituibile. E ora cerca il primo gol in Europa

Ci ha messo un po' Matias Soulé ad esprimere il suo potenziale, ma col tempo si è ritagliato un ruolo da protagonista fino a diventare imprescindibile per Gasperini. Di questi tempi un anno fa era già stato etichettato come il nuovo Iturbe. [...] Non può concedersi turni di riposo poiché dalla sua parte - ad oggi - non ci sono alternative. Dybala e Bailey sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Il primo sta migliorando giorno dopo giorno ma potrà al massimo strappare una convocazione domenica. Anche ieri ha svolto allenamento differenziato e non ci sarà domani. [...] Matias è sempre sceso in campo dal primo ed ha collezionato il 77% dei minuti a disposizione, contro il Verona è uscito stremato subito dopo il gol. E le reti messe a referto sono già due, neanche nella magica annata di Frosinone era partito così bene. [...] Nella Roma dei record in questo anno solare lui è il protagonista assoluto. Basta pensare che nelle ultime 12 partite di Serie A ha partecipato a ben 9 reti (4 gol e 5 assist) sulle 15 totali. [...] Domenica ha spezzato la maledizione dei gol in casa e ora vuole trovare il primo in Europa. In 14 partite tra Juventus e Roma non è mai entrato nel tabellino, neanche con un passaggio vincente. La partita col Lille di domani può rappresentare la svolta anche sotto questo punto di vista. Ma non finisce qui perché vuole prendersi la nazionale. [...] Non si sta mettendo in mostra solamente per i numeri offensivi, ma quando serve ripiega in difesa ed è migliorato nel lavoro sporco. Recupera in media sei palloni a partita. [...]

(Il Messaggero)