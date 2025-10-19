Soulé: "Ci siamo svegliati tardi. Davanti manca cattiveria"

Sei mesi fa aveva scucito all'Inter un pezzo di scudetto a San Siro. Ma ieri sera Matias Soulé ha fatto scena muta in un Olimpico su cui erano anche gli occhi del ct argentino Scaloni. [...] «Dobbiamo segnare di più - ammette Soulé - abbiamo sempre vinto con sofferenza finora. Nella ripresa abbiamo creato tante palle gol, ma dovevamo farlo già a inizio partita». [...]

Soulé ha trovato più di una difficoltà contro Bastoni trovando la prima e unica conclusione in porta a un quarto d'ora dalla fine della partita. [...] «Dovevamo svegliarci prima - ribadisce Soulé - .Ora lavoreremo per restare lì in alto. Era uno scontro diretto, peccato per il risultato e per quel gol. Tutti pensavamo che Bonny fosse in fuorigioco. Queste partite ci dicono come siamo e per cosa vogliamo competere. Se avessimo giocato il primo tempo come il secondo sarebbe stata un'altra partita e probabilmente non avremmo perso». [...]

