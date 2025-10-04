Sorriso Dybala: torna in gruppo. Bailey corre verso l'Inter

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Una settimana con tante buone notizie per Dybala. Dal punto di vista personale la moglie Oriana ha svelato pubblicamente di essere incinta di una bambina, mentre sul fronte sportivo è arrivato il momento del ritorno in campo dopo

l'infortunio subito nel match con il Torino che gli ha fatto saltare quattro impegni. L'argentino mercoledì si era sottoposto ad una risonanza magnetica, che aveva confermato il totale riassorbimento della lesione alla coscia sinistra, con i medici che avevano acceso il semaforo verde per farlo tornare ad allenare i compagni (erano ormai dieci giorni che si allenava individualmente). E all'indomani della sconfitta contro il Lille, la Joya ha parzialmente lavorato con la squadra. La rifinitura odierna sarà un ulteriore test per Dybala, con Gasperini che in base ai risultati della seduta deciderà se portarlo con sé per la sfida alla Fiorentina. Più vicino al recupero anche Bailey. Negli ultimi giorni il giamaicano ha ripreso a correre sul campo dopo un lungo periodo trascorso sul lettino della fisioterapia. Nelle due settimane di sosta l'obiettivo è rivederlo con il gruppo, ricevendo poi la sua prima convocazione in giallorosso per la sfida del 18 ottobre con l'Inter.