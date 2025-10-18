Sette tifosi rilasciati a Nizza su cauzione

Sette dei 13 romanisti arrestati a Nizza tra il 23 e il 24 settembre sono stati rilasciati su cauzione. La decisione è stata presa dalla Corte d'Appello di Alx-en-Provence, che ha

parzialmente riformato la decisione del tribunale. A comunicarlo è stato l'avvocato Contucci, citando il lavoro della collega Luisella Ramoino. L'udienza di merito per le persone accusate di raggruppamento in vista della preparazione di violenze volontarie, oltre che di porto d'armi vietato e di associazione finalizzata alla commissione di atti di violenza aggravata, si terrà il 26 novembre. Si rischiano 5 anni di carcere. [...]