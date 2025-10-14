Sette gare in 21 giorni: ritorna Bailey, riecco Dybala. Roma al completo per l’Inter

LEGGO (F. BALZANI) - Il ritorno di Bailey, un Dybala ormai al 100% e il rientro alla spicciolata degli undici nazionali. In questi giorni Gasperini avrà una Roma al gran completo in vista del big match contro l'Inter di sabato sera. La faccia nuova, oggi alla ripresa, dovrebbe essere quella di Bailey che in mattinata svolgerà un ultimo controllo e che è atteso in gruppo dopo quasi due mesi. Il giamaicano sarà una preziosa arma in più per il tour de force che attende i giallorossi da qui alla prossima sosta (7 gare in 21 giorni) e in una trequarti che finalmente avrà possibilità di scelta. Con i nerazzurri a sinistra ci sarà ancora Pellegrini con Dybala pronto a subentrare a gara in corso. In attacco Dovbyk è favorito su Ferguson. Torneranno oggi ad allenarsi anche Wesley e Angelino che hanno smaltito la contusione alla caviglia e l'influenza. Intanto è giorni di annunci a Trigoria: ieri sono state ufficializzate le nozze tra El Shaarawy e Ludovica Pagani.