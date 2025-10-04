Senza titolo

Il titolo fatelo voi, perché se vinciamo a Firenze si (stra)parlerà di Scudetto, se perderemo si parlerà di fallimento. E’ più surreale dei tre 3 rigori sbagliati. Abbiamo passato un’estate a dire che ci vorrà pazienza, che Gasperini ha perso le prime 5 su 6 con l’Atalanta, che il suo gioco non si vedrà prima di Natale e alla prima sconfitta ci si sbraga così? Già dopo il Torino mi pareva, quello sì, surreale, ma adesso per una partita persa contro una squadra comunque decente con tre rigori sbagliati e con la Roma prima si sentono ‘ste cose? “Indecenti”, “vergogna” ma di che? Di cosa? Non è tanto il fatto che accidentalmente siamo primi (perché a me pare ovvio che non lotteremo per lo Scudetto) e quindi non vi metto la foto di Totti sotto la Sud col Perugia che dice quella cosa, ma dovrebbe essere evidente che la Roma di Gasperini è in costruzione. Semplicemente.

Ah, poi sì, non solo siamo primi, ma abbiamo vinto il derby 1-0. Mo non vale più. Manco quello. Pure qua, una vita a dire il derby te lo porti fino a maggio (e che derby, col palo al 94’!) e invece qui si respira aria di fine impero. Gasperini ha chiesto un attaccante che non gli è arrivato (e lo abbiamo scritto) un esterno sinistro che non è arrivato, e lo hanno scritto tutti, per il suo gioco servono almeno tipo 6 attaccanti, noi lì giochiamo con un centrocampista (Pellegrini) la cui riserva è tipo un terzino (El Shaarawy). All’Atalanta Gasperini schierava il 70 % delle volte tutti e 6 gli attaccanti (cambiandoli indicativamente attorno all’ora di partita). Ma ormai il mercato è come il dado: tratto. Massara è arrivato quasi a fine giugno, è tutto figlio di vecchi errori. Questa squadra col Verona aveva rispetto all’anno scorso Wesley in più, Saelemaekaers e Paredes in meno, ha vinto ed è prima. Senza Dybala e Bailey, con Pellegrini recuperato da 10 giorni. Ma non vale. Mo le partite facile sono diventate facili e basta. Mo battere il Bologna era scontato, vincere il derby pure. Dio mio Firenze che bivio rischia di essere quando invece dovrebbe essere quello che è: una partita della Roma. Che se vince siamo felici, se perde no (non pretendo atteggiamenti da Curva Sud anche se per me quello è l'unico atteggiamento possibile verso la Roma), la si critica e la si critichi, ma non con il gusto del te l’avevo detto. Anche perché qui l’unico te “l’avevo detto” era che bisognava avere pazienza, che finalmente abbiamo un allenatore che sa quello che vuole e come farlo, e mo? “Ma come: ‘famo er pokerino, famo er pokerino, poi co tre ganci te caghi sotto?”. I ganci come i rigori. Che so tre. Forza Roma olé.

PS Una cosa anche io trovo indecente, i rigori. Non è tanto sbagliarli, ma come li hai tirati. La Roma è un tiro forte con le vene gonfie. Comunque vada. Sempre. Tutti a Firenze.

(T. Cagnucci - Il Romanista)

