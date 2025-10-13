Scurto: "Pisilli? Nel modulo di Gasperini meglio da trequartista. È un patrimonio della Roma e si ritaglierà il suo spazio"

IL ROMANISTA - Giuseppe Scurto, ex allenatore della Roma Under 18, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla crescita di Niccolò Pisilli. Il tecnico conosce molto bene il centrocampista classe 2004 e lo allenò proprio nell'Under 18. Ecco le sue dichiarazioni: «In Nazionale, con i suoi pari età, può mettere ancor più in evidenza tutte le sue qualità. In Serie A è un po’ più difficile, ma sono convinto che riuscirà a ritagliare il suo spazio alla Roma. Io credo che per caratteristiche, Pisilli sia più una mezzala in un centrocampo a tre. [...] Nel modulo di Gasperini, credo che lui debba agire da trequartista: credo che possa ricoprire quella zona di campo, anche se magari è meno abituato a giocare in quella posizione».

Ha trovato poco spazio in questo inizio di stagione...

«Lui è un ragazzo intelligente, quindi sa benissimo che si trova in una grande squadra con tanti compagni forti e magari più esperti. Per cui sa che deve continuare a lavorare con grande umiltà e serenità. È un patrimonio della Roma e ha tanti anni davanti per dimostrare chi è».

Un aneddoto?

«Ci teneva tantissimo a fare bene e a vincere. Si allenava sempre al massimo; ricordo che dopo quelle poche partite perse in stagione, lui era quasi in lacrime. Non ci stava a perdere e questa sua determinazione, oltre alle qualità tecniche, è la sua forza».