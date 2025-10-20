Scomparsi i gol e i centravanti

Se il centravanti di Vázquez Montalbán veniva assassinato verso sera, qui in serie A siamo più gentili e ne annotiamo, almeno per ora, solo la sparizione: dove sono finiti gli uomini gol e i loro prodotti? La crisi dei centravanti, mai così fiacchi e spenti, impoverisce ancor più il campionatino, il cui capocannoniere è l'ala Orsolini seguito dalle mezze punte Nico Paz (superbo) e Pulisic. La VII giornata ribadisce la mestizia tecnica generale, non certo solo colpa degli attaccanti e col sovrappiù di un'ecatombe di infortuni, con soli 9 gol segnati nelle prime 9 gare (il record negativo in una giornata completa è di 13). (...) Il clou della giornata, Roma-Inter, confermava due impressioni: l'intelligente Calhanoglu è sempre più centro di gravità nerazzurro, e la Roma è tra le più inguaiate nel parco attaccanti, ancora inefficace. E anche se tutti si stanno scapicollando sulle responsabilità di Gasperini per il suo rimescolare la difesa, conviene ricordare che la Roma prende il gol della sconfitta per un errore individuale, non tattico o strategico, e che gioca una partita convincente nel complesso, mettendo alle corde i migliori del torneo. E più che il dito (Dovbyk) sarebbe meglio guardare la luna, ovvero l'insostenibile leggerezza degli assi deputati Dybala e Pellegrini. Della Joya, in particolare, non si ricorda una prodezza contro una big dai tempi del mesolitico. (...)

(Il Messaggero)