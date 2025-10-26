SASSUOLO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Gasp conferma Dybala falso 9, ballottaggio Pellegrini-Bailey

La Roma non può sbagliare ancora. Dopo le due sconfitte consecutive arrivate contro Inter e Viktoria Plzen, ora la squadra di Gasperini deve battere il Sassuolo per non cadere nella spirale negativa. Il tecnico, che in conferenza stampa ha parlato della difficoltà di fare gol, si affiderà nuovamente a Paulo Dybala. La Joya, verrà schierata da falso 9, segnale che le prestazioni di Dovbyk e Ferguson non stanno convincendo. A supporto dell'argentino ci saranno Soulé e uno tra Pellegrini e Bailey.
A centrocampo torna Cristante in coppia con Koné, mentre, sugli esterni confermati Wesley e Celik con Rensch che scalpita per un posto. In caso giochi l'olandese, il turco scalerà nuovamente in difesa, in caso contrario dovrebbe giocare Hermoso. A completare il reparto gli imprescindibili Mancini e Ndicka.
LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI
LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Pellegrini, Soulé; Dybala.
CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Bailey; Dybala.
IL MESSAGGERO – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.
IL TEMPO – Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Bailey; Dybala.
TUTTOSPORT – Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.
CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.
IL ROMANISTA – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Bailey; Dybala.