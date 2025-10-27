Sassuolo-Roma: la moviola dei quotidiani. Rischia Hermoso su Fadera, ma è giusto non estrarre il secondo cartellino giallo

La Roma vince 0-1 contro il Sassuolo grazie alla rete di Paulo Dybala al minuto 16 e conquista la vetta della classifica agganciando il Napoli a quota 18. Prestazione poco sotto la sufficienza dell'arbitro Gianluca Manganiello (5.8), il quale ha gestito la gara senza commettere gravi errori ma con qualche imprecisione. Giusto non estrarre il secondo cartellino giallo nei confronti di Mario Hermoso per un contatto con Alieu Fadera.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

Giuste le cinque ammonizioni anche se a Manganiello stava per sfuggire quella a Doig: inizialmente infatti l'arbitro non vede il pestone a Bailey e fa ampi gesti di proseguire. [...] Rischia qualcosa Hermoso che, ammonito, ferma Fadera ma il secondo cartellino sarebbe stato troppo.

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Non brillantissimo Manganiello. Non ci sono episodi né errori cruciali, qualcosa da rivedere da un punto di vista disciplinare. [...] Dopo aver preso il primo giallo al 2' del secondo tempo Hermoso ferma Fadera all'altezza del centrocampo. Non può, ovviamente, essere DOGSO (distanza, presenza di difendenti giallorossi, nella fattispecie Mancini, direzione dell'azione), né (praticamente per gli stessi motivi) neanche SPA (ovvero fermare un'azione promettente) e nemmeno è stato un intervento imprudente (è stato un contrasto di gioco normale). [...]

IL TEMPO - VOTO 5.5

Manganiello porta a casa Sassuolo-Roma, gara sempre in bilico fino all'ultimo ma senza grossi episodi nelle due aree di rigore. Dal punto di vista tecnico, Manganiello fischia tanto: sono ben diciannove i falli nel primo tempo, mentre il totale arriva a trentaquattro, sopra la media della Serie A ma sempre meno dei quarantasette di una settimana fa in Roma-Inter. Giusti i tre cartellini gialli estratti nel corso della prima frazione. Il primo è per Gianluca Mancini, che interrompe una possibile azione del Sassuolo con una sbracciata ai danni di Andrea Pinamonti. Giusta l'interpretazione del piemontese anche in occasione dell'ammonizione per Kristian Thorstvedt: il centrocampista norvegese, vistosi oramai superato da Cristante, ferma il capitano giallorosso con una trattenuta. Giusto il giallo per Josh Doig poco prima dell'intervallo: l'ex Verona stende Leon Bailey alle porte dell'area di rigore, colpendo solo il piede dell'ex Bayer Leverkusen, e rompendo anche lo scarpino del giamacano.

Corretto il giallo a inizio secondo tempo per Mario Hermoso, nonostante le proteste dell'ex difensore dell'Atletico Madrid, entrato solo da pochi secondi: lo spagnolo atterra infatti Doig con una gomitata - senza violenza - atterrando lo scozzese

alle porte dell'area di rigore giallorossa. Il classe '95 rischia di finire la propria partita in anticipo, con un fallo su Fadera a centrocampo, ma Manganiello decide soltanto di richiamarlo. Pochi minuti più tardi, Cristian Volpato stende Wesley all'ingresso dell'area di rigore del Sassuolo: inevitabile il cartellino giallo. Nel finale arriva anche un'ammonizione per Fabio Grosso, che dalla panchina eccede nelle proteste.

IL MESSAGGERO - VOTO 5.5

Non commette errori gravi, la partita scivola via tranquilla. Però sempre quelle piccole imprecisioni che innervosiscono i calciatori.

IL ROMANISTA - VOTO 6

Partita sostanzialmente corretta a Reggio Emilia tra Sassuolo e Roma. Il signor Manganiello di Pinerolo se la cava e strappa la sufficienza rendendosi quasi invisibile se non in un paio di occasioni. [...] La ripresa si apre con un giallo severo per Hermoso al 2’: lo spagnolo sbraccia al limite dell’area su Doig, che accentua. [...] Poi il rischio lo corre Hermoso su Fadera, Manganiello si mette la mano in tasca ma ci ripensa (sarebbe il secondo giallo) ed evidentemente non considera quella del Sassuolo una chiara occasione da gol. [...]