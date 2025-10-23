ROMA-VIKTORIA PLZEN: le probabili formazioni dei quotidiani. Dybala e Dovbyk dal 1', riposano Ndicka e Cristante

23/10/2025 alle 09:01.
squadra-titolari

Vietato sbagliare per la Roma, che dopo la sconfitta contro il Lille, ospita il Viktoria Plzen nella 3a giornata di Europa League. Qualche cambio per Gasperini, che farà riposare Ndicka e Cristante. Davanti a Svilar linea a 3 formata da Celik, Mancini ed Hermoso (insidiato da Ziolkowski). Sulla destra Wesley in vantaggio su Rensch, con Tsimikas dall'altra parte. In mezzo al campo la coppia Konè-El Aynaoui. In attacco sicuri di un posto Dybala e Dovbyk, con Soulè ed El Shaarawy che si giocano l'altra maglia.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, Dybala, Dovbyk.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, Dybala, Dovbyk.

TUTTOSPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ziolkowski; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, Dybala, Dovbyk.

IL ROMANISTA - Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, Dybala, Dovbyk.