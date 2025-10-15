Roma, una notte stellare: c'è il Barcellona delle marziane

Le marziane sono sbarcate in città. Stasera la Roma riceve il Barcellona nella seconda giornata di Women's Champions League e lo farà senza il suo capitano. Giugliano, infatti, ha rimediato una lesione muscolare vicino all'anca e andrà in tribuna. Mancherà il faro della squadra di fronte ad una corazzata che gioca un altro sport. Le spagnole sono le strafavorite anche se Rossettini crede nella reazione della Roma, già sconfitta all'esordio dal Real Madrid. [...] Il Tre Fontane è sold out, sono attesi più di 2500 spettatori, pronti a seguire la sfida di Greggi e compagne. [...] Oltre a Giugliano, poi, mancheranno anche Di Guglielmo e Babajide, mentre ha recuperato Lukasova. Possibile l'utilizzo di una difesa a 5 con Viens unica punta. Potrebbe trovare spazio dall'inizio Dragoni, questa del resto è la sua partita essendo una giocatrice del Barcellona.

(corsport)