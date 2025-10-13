Roma, torna Bailey. Il padre-agente: "Pronti allo show?"

Ultimo giorno di riposo. Da domani occhi già puntati alla super sfida di sabato sera contro l'Inter. Ranghi ridotti per Gasperini almeno fino a mercoledì quando torneranno tutti i nazionali a Trigoria e si potrà davvero pensare alla sfida contro gli uomini di Chivu.

Pienamente recuperato Dybala, tra i casi da monitorare c'è Wesley, rimasto a Roma per una contusione. Il brasiliano tornerà ad allenarsi già da domani. Grande attesa invece per Bailey, che ha terminato il percorso di recupero dall'infortunio muscolare di agosto ed è pronto a riaggregarsi al gruppo in questa settimana.

Il papà del giamaicano ha preparato il terreno nei giorni scorsi, con le solite dichiarazioni trionfalistiche: «Preparate le patatine, lo show sta per ricominciare». Ma da Trigoria predicano calma e prudenza e puntano a riaverlo al 100% alla fine del mese di ottobre. Ciò non toglie che, come accaduto per Pellegrini a Pisa, possa arrivare contro l'Inter una convocazione "premio" dopo i due mesi ai box. [...]

(La Repubblica)