Roma, riprenditi la tua casa

La Roma affronta all'Olimpico il Parma con un doppio obiettivo: mantenere la testa della classifica e, soprattutto, sfatare un tabù che comincia a pesare. Tutte e quattro le sconfitte stagionali — contro Torino, Lille, Inter e Viktoria Plzen — sono infatti arrivate tra le mura amiche, un'anomalia su cui Gian Piero Gasperini ha messo l'accento dopo la gara col Sassuolo. Tornare a vincere in casa, dopo oltre un mese (l'ultimo successo risale al 28 settembre contro il Verona), è diventata una priorità per il tecnico. (...) È un paradosso che Gasperini vuole trasformare in stimolo. In una stagione lunga, dove ogni dettaglio può pesare, tornare a fare dell'Olimpico un alleato e non un ostacolo è una necessità più che un auspicio. In caso di vittoria, i giallorossi consoliderebbero la loro posizione nelle zone nobili della classifica, soprattutto in chiave Champions League. Ma il successo avrebbe anche un peso psicologico notevole: permetterebbe alla squadra di presentarsi domenica sera al Meazza, contro il Milan, con due risultati su tre a disposizione e la consapevolezza di poter giocare la partita senza l'assillo del risultato a tutti i costi. La compattezza difensiva e la qualità offensiva di Dybala restano i cardini su cui costruire una nuova continuità. (...) Sul piano tattico, Gasperini potrebbe confermare in gran parte la squadra che ha battuto il Sassuolo, con qualche aggiustamento. In avanti dovrebbe tornare dal primo minuto Soulé, rimasto inizialmente a riposo in Emilia e in vantaggio su Bailey per affiancare Dybala. Dovrebbero restare ancora fuori Dovbyk e Ferguson, mentre a centrocampo il tecnico sembra orientato a mantenere la coppia El Aynaoui-Koné. (...)

(corsera)