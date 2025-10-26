Roma per il primo posto con Dybala. Gasp: "Però da lui voglio gol e assist"

Paulo Dybala dopo il rigore segnato al Viktoria Plzen ha fatto il ciuccio, per festeggiare la figlia in arrivo. Ma, se ne sono accorti in pochi perché quel gol non è servito a niente. La Roma ha rimediato solo una figuraccia. Il nome dell'argentino, poi, era salito agli onori per le sue dichiarazioni, che avevano definito la squadra moscia e con un atteggiamento sbagliato, cosa che non è piaciuta molto a Gasperini, che ha voluto difendere il suo gruppo. [...] Oggi la Roma con il Sassuolo ha almeno 4 obiettivi da centrare: invertire questa tendenza negativa, riprendersi la vetta del campionato, approcciare bene la sfida e fare un gol. Dybala ha fatto 200 e vorrebbe fare 201. Oggi la Joya torna titolare da falso 9, nonostante l'esperimento non sia riuscito bene contro l'Inter. Ci si aspetta quindi che l'argentino giochi più vicino alla porta avversaria e meno chiamato in costruzione in modo da percorre meno metri e arrivare più lucido sotto porta. [...]

(corsera)