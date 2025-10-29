ROMA-PARMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Dybala confermato falso nove, Soulè e Pellegrini dal 1'

Battere il Parma e agganciare il Napoli in testa alla classifica. È questo l'obiettivo della Roma di Gasperini, che per la sfida di questo pomeriggio si affiderà ancora una volta a Paulo Dybala falso nove, con Dovbyk e Ferguson in panchina. Tra i pali Svilar, in difesa Hermoso, Mancini e Ndicka. A destra Celik in vantaggio su Rensch, con Wesley confermato sulla corsia mancina. In mezzo al campo Konè e Cristante. Sulla trequarti, dietro la Joya, tornano dal 1' minuto Soulè e Pellegrini.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Pellegrini, Dybala.
CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Pellegrini, Dybala.
IL TEMPO - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Pellegrini, Dybala.
IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Pellegrini, Dybala.
IL ROMANISTA - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Pellegrini, Dybala.
TUTTOSPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Konè, Tsimikas; Soulè, Pellegrini, Dybala.