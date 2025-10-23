Roma, oggi c'è il Viktoria. Ma è ansia per Angelino

Tutti in campo, tranne Angelino. La Roma stasera all'Olimpico (ore 21, diretta Sky) è a caccia di tre punti fondamentali nel girone di Europa League e dovrà vedersela col Viktoria Plzen del bomber Durosinmi. «Abbiamo necessità di vincere, ma non abbassiamo la guardia. Il calcio italiano è diventato presuntuoso e non conosce i valori di certe squadre e certi giocatori», ha ammonito Gasp. Che ha apprezzato i progressi di squadra visti con l'Inter: «Bisogna guardare oltre al risultato, se avessimo pareggiato oggi fareste altre valutazioni. Abbiamo tirato in porta 10 volte, stiamo crescendo. Dobbiamo essere più precisi». Gasperini potrà contare su tutta la rosa a disposizione ma è in ansia per le condizioni di Angelino per il quale non può essere stabilita una data di rientro. «Ci affidiamo ai medici, non posso mettere bocca su questa situazione. Sta svolgendo degli accertamenti e incrociamo le dita affinché torni presto», ha detto ieri Gasp alimentando la preoccupazione. Lo spagnolo, infatti, è ai box da inizio ottobre a causa di una forte bronchite asmatica che gli ha fatto perdere parecchio peso e che lo ha debilitato oltre le aspettative. In questi giorni effettuerà altri esami per capire la causa del crollo fisico. Al suo posto Gasp alternerà Tsimikas e Wesley, in attesa di buone notizie. Che nel frattempo arrivano da Bailey anche se il tecnico precisa: «Può essere titolare perché per me nel calcio moderno anche chi entra dalla panchina lo è». Chance per El Aynaoui e uno tra Hermoso e Ziolkowski. Ad arbitrare sarà il turco Meler che l'anno scorso concesse un rigore inesistente al Bruges eliminando l'Atalanta e scatenando la furia di Gasp. «Arbitra lui? Non lo sapevo. Ma io quando mi arrabbio poi metto tutto alle spalle», ha sorriso il tecnico. Probabile formazione: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, Dybala; Dovbyk.