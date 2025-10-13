Roma o Turchia fa lo stesso: Celik segna e convince. E la Roma pensa al rinnovo

Per Zeki Celik è un momento d'oro. Il suo gol di testa nella vittoria per 6-1 della Turchia contro la Bulgaria è solo l'ultimo segnale di una rinascita che ormai non fa più notizia.

Quello che fino a pochi mesi fa sembrava un giocatore ai margini, oggi è una delle certezze della Roma di Gasperini.

Una parabola inattesa, costruita passo dopo passo, e cominciata già nella seconda parte della scorsa stagione, quando Claudio Ranieri decise di reinventarlo braccetto di destra nella difesa a tre. Una scelta nata per necessità, ma diventata presto un'intuizione

felice. [...] Oggi, con Gasperini, quel processo di trasformazione è arrivato a maturazione. Dopo un avvio di stagione passato alle spalle di Hermoso, il turco ha scalato le gerarchie. Dal derby in poi non ha più lasciato il campo, giocando cinque partite consecutive da novanta minuti tra campionato e coppa, con prestazioni che hanno convinto tutti: solidità, corsa, attenzione e, quando serve, anche qualche sortita offensiva. [...]

La sua crescita non è passata inosservata nemmeno ai vertici del club. Massara sta valutando il rinnovo di un contratto che scade il 30 giugno 2026. Oggi il difensore turco guadagna circa 1.7 milioni netti più bonus, fino a un massimo di 2. Una cifra sostenibile per le casse giallorosse, resa ancor più vantaggiosa dal Decreto Crescita, di cui beneficia ancora per essere arrivato in Italia da meno di cinque anni. Tradotto: i costi per la Roma restano contenuti, e il rinnovo non richiederebbe sforzi economici particolari. Anche per questo, tra i tanti dossier aperti a Trigoria, quello di Celik appare il più semplice da risolvere. [...]

(corsera)