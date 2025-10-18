ROMA-INTER: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggi Dybala-Dovbyk e Tsimikas-Rensch

Tutto deciso o quasi per Gian Piero Gasperini, a poche ore dal fischio di inizio di Roma-Inter. Questa sera i giallorossi ospiteranno i nerazzurri di Chivu e la mossa a sorpresa del tecnico della Roma potrebbe essere Paulo Dybala. L'argentino potrebbe agire da "falso 9", con alle spalle il duo Soulé-Pellegrini. Quasi tutto confermato per il resto della formazione: Svilar tra i pali, Celik, Mancini e Ndicka in difesa, a centrocampo il solito duo Cristante-Koné. A destra c'è Wesley, a sinistra invece ballottaggio Tsimikas-Resnch.
LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI
LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
CORRIERE DELLA SERA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dybala.
IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala.
IL ROMANISTA (3-4-2-1):Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dybala.