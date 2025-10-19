Roma-Inter: la moviola dei quotidiani. Massa insufficiente, 47 falli fischiati. Ndicka rischia il secondo giallo

La Roma rallenta la sua corsa e perde 0-1 in casa contro l'Inter nel big match della settima giornata di Serie A a causa della rete realizzata da Ange-Yoan Bonny al minuto 6. Prestazione insufficiente dell'arbitro Davide Massa (media voto 5.58), il quale ha interrotto il gioco in numerose occasioni (ben 47 falli fischiati) senza però commettere gravi errori. Dubbi anche sulla gestione dei cartellini, considerata imperfetta da parte dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5.5

Massa non commette gravi errori, ma in una gara ruvida, piena di contatti fin dall'inizio, non riesce a mantenere un metro lineare. E a volte dà l'impressione di inseguire la partita più che di esserne in controllo. Subito manca l'ammonizione a Calhanoglu per l'intervento su Mancini. L'imprudenza sembrava esserci. [...] Al 32’ del primo tempo la rischia anche Acerbi che cade a terra simulando di aver subito un colpo violento da Celik. [...] Al 1’ del secondo tempo Ndicka, che era già ammonito, fa un intervento, in ritardo, al limite, su Lautaro Martinez. [...] Regolare la rete dello 0-1 dell'Inter. Il VAR ha dovuto controllare la posizione di Bonny sul lancio di Barella. A tenerlo in gioco era Celik.

GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5

Al 2' Mancini e Calhanoglu a duello: manata in viso del giallorosso, entrata fallosa del turco ma Massa sorvola su tutto. Bastoni rischia su Celik in area: al limite. [...] Al 2' st, Ndicka (già "giallo") è da secondo cartellino su Lautaro. [...] Fischia troppo e poi posticipa, gestisce, si astiene da sanzioni giuste nei momenti opportuni finendo per rincorrere la partita.

IL MESSAGGERO - VOTO 6

Risparmia due volte il cartellino giallo a Dumfries, prova a far giocare ma non adotta sempre lo stesso metro di giudizio facendo spazientire i giallorossi.

TUTTOSPORT - VOTO 6

Davide Massa riesce a gestire una partita molto tesa, resa tale dall'importanza. Tecnicamente la sfida si conclude con 47 falli fischiati, un numero altissimo che va ben

oltre la media dell'attuale Serie A e che diventa manifesto della grande tensione del match. Per il resto nessun episodio particolarmente notevole nei 90 minuti, se non un fischio errato per apparente tocco di braccio di Acerbi - che viene invece colpito sul gomito, attaccato al corpo - e che porta a un calcio di punizione dal limite per i padroni di casa. Dal punto di vista disciplinare, invece, la gara si rivela piuttosto impegnativa per l'arbitro 44enne, che ha inizialmente una buona gestione rispetto al solito ma che conclude con 7 ammonizioni. [...]

IL TEMPO - VOTO 5.5

Il big match è quello dell'Olimpico: Massa tornava a dirigere la Roma dopo la sfida contro il Napoli del novembre 2024. La gara è spezzettata dai moltissimi fischi: alla fine saranno 47, tantissimi. Giusti i gialli per Lautaro (fallo su Wesley) e Ndicka (trattenuta su Bonny). Fa bene l'arbitro a lasciar proseguire sulle schermaglie tra Celik e Acerbi, con quest'ultimo che rifila un colpo veramente leggero sulla schiena dell'interista. Nel finale di tempo, i giallorossi chiedono un giallo a Dumfries (fallo su Mancini). Nella ripresa, Massa sbaglia a concedere una punizione dal limite alla Roma, perché Acerbi impatta il pallone non con il braccio destro, largo, ma col gomito del sinistro, attaccato al corpo. L'arbitro tiene inizialmente alta la soglia dei cartellini, perdonandone alcuni, poi sanziona Ziolkowski (fallo su Esposito), Hermoso (su Mkhitaryan), Sucic (trattenuta su Baldanzi), Baldanzi (fallo su

Zielinski). Corretto il provvedimento per Mkhitaryan per perdita di tempo (si trascina il pallone).

IL ROMANISTA - VOTO 5.5

Massa non raggiunge la sufficienza ma limita i danni. In una partita difficile sul piano dei nervi ma non così scorretta, fischia tantissimo e distribuisce i cartellini in maniera ondivaga. Con una maggiore severità per i romanisti, di conforto le statistiche finali: 29 falli dell'Inter e 3 ammoniti, 18 falli della Roma e 4 ammoniti. [...] Poco prima dell'intervallo manca almeno un giallo per Dumfries per le entrate prima su Wesley e poi su Mancini. L'episodio più negativo del primo tempo è forse la simulazione in area di rigore dell'Inter di Acerbi che si accascia per un buffetto di Celik. La ripresa si apre invece con un rischio di Ndicka: entra su Lautaro, prende la palla e gamba, ma Massa ha rimesso in tasca i cartellini. [...]