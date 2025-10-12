Roma-Inter è vicinissima al soldout. Continua la lotta al secondary ticketing

C’è la sosta, ma l’attività dei tifosi della Roma è sempre fervente in vista della ripresa del campionato e dell’Europa League: il big match di sabato con l’Inter ha scavalcato la soglia dei 64 mila presenti, mentre per l’impegno internazionale col Viktoria Plzen siamo a quota 51 mila. Procede bene anche il pack Parma-Midtjlland-Napoli (oltre i 44 mila abbonati venduti 2.500 biglietti). Intanto ieri il club ha diramato una guida per aiutare i tifosi a comprendere al meglio il nuovo tipo di ingresso digitale, visto che da alcune settimane è stato introdotto il biglietto digitale come unica modalità di accesso allo stadio. Una modalità che abbraccia una scelta di sostenibilità e che punta a tutelare proprio i tifosi e a combattere il Secondary Ticketing, cioè ogni pratica di rivendita non autorizzata (come la rivendita dei biglietti su piattaforme non ufficiali) dei titoli d’ingresso allo stadio e volta ad abbattere dunque quel mercato parallelo che riduce inevitabilmente la disponibilità dei biglietti. [...] I biglietti infatti vengono emessi in modalità digitale per essere caricati sul “wallet” del proprio smartphone, come accade per le carte d’imbarco dei biglietti aerei, e comunque sull’app “Il Mio Posto”. [...] Stop (anche tecnicamente) agli screenshot del biglietto/abbonamento per cederlo a terzi, o rivendita tramite piattaforme alternative, nemmeno ad un prezzo inferiore a quello di acquisto.

(Il Romanista)