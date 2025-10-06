Roma in volo, Fiorentina nei guai. Show di Soulé, Kean non basta, Gasp resta primo

La Roma si gode il primato anche durante la sosta per le nazionali. Nonostante una rivoluzione tecnica ancora in corso e un gioco non sempre brillante, la squadra di Gasperini dimostra carattere e solidità. Il tecnico stesso ammette: "Non abbiamo ancora grandissima credibilità (...) perché la qualità delle partite non è da far pensare a voli esagerati". Eppure, la Roma resta in alto.

A Firenze, i giallorossi ottengono il quarto successo in altrettante trasferte, mostrando per la prima volta la capacità di ribaltare un risultato dopo essere andati in svantaggio. Dopo la sconfitta in Europa con il Lille, la squadra ha reagito prontamente, aggravando la crisi di una Fiorentina che sprofonda in classifica (...). La partita è stata equilibrata, ma decisa dagli episodi e dalla maggior concretezza della Roma. Al primo gol stagionale di Kean per i viola, ha risposto Matías Soulé con una perla dal limite, confermando il suo talento. Il sorpasso è arrivato sugli sviluppi di un corner, ancora di Soulé, incornato in rete da Cristante. La Fiorentina può recriminare per due legni colpiti e un clamoroso errore di Gosens, ma la Roma, ben protetta dal duo Koné-Cristante a centrocampo, ha saputo soffrire.

Nel finale, Gasperini ha gestito la partita inserendo Pellegrini e, soprattutto, un Paulo Dybala apparso in ottima forma al rientro, schierato persino da centravanti. La Roma passa la sosta in testa alla classifica (insieme al Napoli), e Gasperini è convinto che il meglio debba ancora venire.

(gasport)