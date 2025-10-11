Roma, i soldi per sognare. Premio ai giocatori e acquisti a gennaio: Friedkin rilancia

Vietato porre limiti. Il piano di Dan Friedkin per la Roma, pur nel rispetto del Fair Play Finanziario, è ambizioso. Il proprietario è pronto a istituire un premio speciale per il raggiungimento della Champions League, se non addirittura per "qualcosa di più", e ha rassicurato Gasperini sulla volontà di rinforzare la squadra a gennaio.

Il presidente, durante una settimana intensa a Trigoria, ha lavorato su più fronti: relazioni internazionali, nuovo stadio, sponsor e, soprattutto, mercato. Nonostante i paletti UEFA, la proprietà crede nel progetto e punta ad aumentare i ricavi per rendere il club ancora più competitivo.

Sul fronte squadra, diversi giocatori resteranno sotto osservazione fino a gennaio, quando potrebbero partire. Gasperini spera di recuperare pienamente Dovbyk, anche per aumentarne il valore, mentre giovani come Pisilli e Baldanzi potrebbero andare in prestito. I rinnovi di El Shaarawy e Pellegrini sembrano difficili. L'attenzione è focalizzata sul reparto offensivo, che necessita di rinforzi.

I Friedkin hanno garantito a Gasperini che a gennaio si proverà a intervenire in attacco, magari a fronte di qualche cessione. Tra i nomi monitorati dal DS Massara ci sono Joshua Zirkzee del Manchester United (in prestito), Folarin Balogun del Monaco, Lucas Stassin del Saint Etienne e il giovane talento Jeff Ekhator del Genoa. L'obiettivo è chiaro: accontentare il tecnico per continuare a sognare in grande.

(gasport)