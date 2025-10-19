Roma gelata: è la notte dei rimpianti

Non basta un gran bel secondo tempo, coraggioso e arrembante, la Roma lascia i tre punti all'Inter e le fa largo in testa alla classifica, dove c'è anche in Napoli, sconfitto a Torino. Occasione persa per volare. Forse bastava un pari (il primo della stagione), bastava poco per essere felici, invece arriva una sconfitta che scotta, 0-1 gol di Bonny che segna dopo appena sei minuti. Per Gasp è l'undicesima contro l'Inter e la Roma non supera i nerazzurri qui dal

2016. Dati significativi, forse.

La terza caduta stagionale all'Olimpico (una in Europa League) e sempre senza segnare, rilancia in alto la squadra nerazzurra e pone alla Roma una serie di quesiti, i soliti, sull'oggi e sul domani, e sul suo reale valore. Lo scudetto, magari, è questione altrui, ma un posto al sole della Champions resta possibile, nonostante qualche imperfezione della rosa e il solito problema del centravanti, che pure ieri si è presentato come una tassa. Forse avrà ragione Gasperini quando dice che il primato della sua squadra era solo casuale, ma la Roma del secondo tempo se l'è giocata e forse almeno quel pari lo avrebbe meritato. [...]

Gasperini prova a sorprendere l'Inter, capovolgendo la sua Roma. La schiera al contrario rispetto ai (suoi) canoni, alle ormai consolidate abitudini, bocciando inizialmente i due centravanti, Dovbyk e Ferguson. [...] Ndicka, stanco dopo gli impegni con la sua nazionale, va a destra dei tre e si occupa di Lautaro o Bonny (con Mancini), Hermoso sta a sinistra e si alza spesso su Barella, Wesley, a sinistra, deve tracciare il solco di Dumfries e Celik viene riportato nel suo vecchio ruolo di esterno a inseguire Dimarco e a provare qualche cross. Cristante segue a vista Calhanoglu, costretto al compitino. Risultato: l'Inter fa la partita, la Roma insegue, per scelta incomprensibile. [...] Giocare senza un attaccante di peso contro i tre macigni dell'Inter, Akanji, Acerbi e Bastoni, non si è rivelata una buona idea, come accadde contro il Torino.

L'Inter del primo tempo ha in mano il pallino del gioco e il gol è un regalo dei giallorossi. [...] Il secondo tempo inizia con una Roma che reagisce subito, più viva in area dell'Inter rispetto al primo tempo. [...] Gasp toglie il frastornato Ndicka e l'inconsistente Pellegrini per inserire il giovane Ziolkowski e Dovbyk, che si mangia subito il gol del pareggio e di negativo non c'è solo quello. [...]

Ma senza un vero centravanti è difficile andare troppo avanti. E sognare, rendendo meno casuale il primato, che comunque resta.

(Il Messaggero)