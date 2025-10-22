Roma, fuori i gol

Non la si scambi per una provocazione, ma è solo un dato oggettivo: domani, Roma-Plzen, terza giornata di Europa League, si gioca all'Olimpico, alle 21, Gian Piero Gasperini in attacco avrà l'imbarazzo della scelta. Ecco, imbarazzo è proprio la parola giusta, visto l'andazzo degli attaccanti, mai così spuntati. Chi scegliere? A chi affidarsi? In attacco ce n'è di tutti i tipi: chi deve ritrovare lo smalto di un tempo, chi è sparito, chi cerca occasioni, chi è appena rientrato da un lungo infortunio, chi è fuori lista. (...) Domani sera ci sarà Dybala, che non segna da febbraio (ad aprile è finito sotto i ferri, questo va ricordato), una rete in campionato, il 2 a Venezia, su calcio di rigore, e la doppietta in Europa League contro il Porto, il 20. Paulo ha giocato solo due partite da titolare quest'anno, entrambe da centravanti, quando è subentrato è stato piazzato a sinistra e/o a destra. Ci sarà Dovbyk, fermo a una sola rete stagionale, che risale alla sfida con il Verona: Artem in Europa è reduce dal doppio rigore fallito contro il Lille, brividi. Presente anche Ferguson, che doveva essere l'altro Dovbyk, ma all'ucraino è finito dietro, un po' perché spaesato, un po' perché dopo una sosta è tornato non in condizione e Gasp lo ha relegato spesso e volentieri in panchina, regalandogli solo 66' contro la Lazio, 30' con il Verona, 0' con la Fiorentina e 10' con l'Inter, più 78' con il Lille. Ci sarà anche El Shaarawy, che nelle ultime quattro partite di campionato ha giocato appena 8', e contro il Lille solo 35'. Non può mancare Soulé, che gioca sempre e magari avrà pure bisogno di rifiatare un po', ma Gasp difficilmente se ne priva in questa fase della stagione. Chissà, magari domani un pensierino potrà farcelo, visto che si è riaffacciato tra noi anche Bailey, che non avrà fatto allenamenti splendidi, ma comunque lavora con continuità con tutta la squadra: è stato provato anche a destra, lui che è un mancino e quindi siamo al piede invertito che tanto piace agli allenatori. (...) Di sicuro, Bailey potrà portare un cambio di passo in più e quella di domani può essere la partita adatta per festeggiare la sua prima da titolare con un gol o magari sfruttare l'occasione per aiutare i suoi compagni che litigano con la porta avversaria. Un ragazzo che potrà portare alla squadra quel cambio di passo che è mancato e che Gasp ha cercato, e preteso, per tutta l'estate e sappiamo come è andata a finire.

(Il Messaggero)