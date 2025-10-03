Roma, follia di rigore

Nella sua «Lode a Evaristo Beccalossi», il comico Paolo Rossi ha reso ancora piu immortale l'ex numero 10 dell'Inter raccontando, in chiave ovviamente ironica, i due rigori sbagliati in otto minuti contro lo Slovan Bratislava nella Coppa delle Coppe 1982-83. L'argentino Martin Palermo fece ancora peggio, con la maglia dell'Albiceleste, fallendone tre. Ma all'Olimpico va in scena il teatro dell'assurdo, più che uno spettacolo comico: la Roma riesce a sbagliare lo stesso rigore per tre volte. [...] Il progetto di rimonta della Roma finisce lì: il Lilla sbanca l'Olimpico, come aveva fatto il Torino in campionato. Sono le uniche due partite in cui la Roma è andata sotto. Non è più riuscita a risalire. [...] Il triplo errore non può neanche riassumere tutti i motivi della sconfitta giallorossa. Il progetto di crescita certificato dalla vittoria di Nizza e dal primo posto in campionato registra una brusca frenata. Di gasperinismo si è visto poco: qualcosa nel recupero alto sulla prima costruzione avversaria, ma trasformata pochissimo in efficacia negli ultimi venti metri. Colpa di troppi errori tecnici, anche perché il Lilla costringe a giocare a un ritmo che non lascia il tempo di pensare. Il primo è di Tsimikas in avvio: si fa rubare palla da Meunier, Correia attiva Haraldsson che resiste a El Aynaoui e tuona sotto la traversa. Sono passati sei minuti e la Roma è sotto. [...] In mezzo, Bentaleb e Bouaddi portano a spasso Cristante e soprattutto El Aynaoui. Davanti, l'eterno Giroud, 39 anni appena compiuti, tiene una lezione di centravantismo: gli manca solo la velocità per fulminare Svilar in avvio di ripresa. Dall'altra parte, Ferguson è un alunno disattento, a lui manca tutto: non tiene un pallone. [...] La Roma li serve anche male, i suoi centravanti. È frettolosa nella ricerca della profondità, lancia davanti senza mirino. Ma costruisce la tripla (ancora ... ) occasione appena oltre la mezzora del primo tempo: discesa di Wesley, conclusioni di Tsimikas, Soulé e El Aynaoui, che trovano un muro e il salvataggio di Mandi sulla linea. Nella ripresa, con Mancini ed El Shaarawy, poi pure con Kone, lo sviluppo giallorosso non migliora granchè, preoccupato anche dalle ripartenze del Lilla. [...] Almeno il solito Svilar chiude lo specchio: a Giroud in avvio di ripresa, nel finale a Fernandez-Pardo. Tra le due chance, anche quella di Sahraoui che chiude debolmente una fuga mancina di Fernandez-Pardo. E dietro il Lilla non concede spazi. Soulé dà qualche segnale a destra, ma il rigore è episodico: angolo dell'argentino, Celik allunga, braccio di Mandi. Sei minuti dopo, tra Var per la concessione del rigore evidente sfuggito all'arbitro Lambrechts e orrori dal dischetto, i francesi sono ancora davanti. [...] La Roma cade, da undici metri.

(Gasport)