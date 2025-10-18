Roma e Inter si giocano molto più dei tre ppunti

Roma-Inter è una partita verità e vale di più dei tre punti. Stasera Roma e Inter si giocano l'alta classifica. In caso di pareggio non riceveremo risposte chiare, ma se l'una prevarrà sull'altra, avremo idee più chiare sulla corsa scudetto, in attesa del Milan domani sera contro la Fiorentina. Se vincesse, la Roma non potrebbe più nascondersi, verrebbe iscritta d'ufficio alla corsa scudetto. [...] Tra Roma e Inter le parti sembrano rovesciate, se si assumono gli allenatori come pietre di paragone. L'offensivista Gasperini arriva all'appuntamento forte della miglior difesa del campionato, appena due i gol subiti dalla Roma. [...] Fin qui l'Inter è stata in media più "alta" della Roma, a quasi 56 metri (55,9 per la precisione) contro 52,3. Tre metri abbondanti di differenza. [...] Chivu conosceva Appiano per averlo frequentato da giocatore e da tecnico della Primavera; Gasperini non era mai stato a Trigoria. Forse qui sta un punto di differenza, anche se ci sembra che Gasperini a Roma si sia ambientato in fretta e bene. Siamo curiosi di verificare che cosa accadrà stasera, chi attaccherà chi, con il rischio di esporsi al contropiede avversario. [...] Roma-Inter capita dopo la sosta per le nazionali e questi giorni "altrove" portano con sé un cumulo di fatiche. La Roma ha avuto 11 giocatori impegnati per un totale di 1264 minuti giocati. L'Inter 12, per un minutaggio di 1527. Al di là del "quanto", conta il "dove". [...] Lautaro è appena rientrato dagli Stati Uniti, in Florida, dove l'Argentina ha giocato contro Venezuela e Puerto Rico. Oltre al minutaggio, preoccupa il jet lag, lo sbattimento del viaggio, tra volo e fuso. Non è sicuro al 100 per 100 che Lautaro sia oggi tra i titolari. [...] Al centro dell'attacco giallorosso dovrebbe partire Dovbyk, ma pare che Gasperini stia ragionando su Dybala falso nove. L'ultima volta che l'Inter si è trovata davanti un finto centravanti - il 31 maggio a Monaco di Baviera, contro il Psg - non è finita benissimo: 5-0 per i francesi e il falso nueve Dembelé incoronato Pallone d'oro 2025. [...] Nella Serie A in corso, ne la Roma ne l'Inter hanno mai pareggiato. E nelle coppe lo stesso: per la Roma una vittoria e una sconfitta in Europa League; per l'Inter, due successi in Champions. Su un totale di 16 partite - otto a testa - non ci sono stati pareggi. La legge dei grandi numeri incombe sulla sfida dell'Olimpico, per la statistica il pari è un risultato probabile. [...]

