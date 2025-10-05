Roma contro il tabù Firenze

IL TEMPO (L. PES) - Quattro anni e sette mesi separano la Roma dall'ultimo successo a Firenze, esattamente milleseicentosettantasette giorni. (...) Nel frattempo, la Roma ha collezionato un pareggio e tre sconfitte al Franchi, la più pesante il 27 ottobre di un anno fa quando il gol di Koné non bastò ad evitare l'umiliante 5-1 ai danni della squadra di Juric, a poche settimane dall'esonero.

Ma oggi (fischio d'inizio ore 15, diretta Dazn) Gasperini vuole cambiare la storia per dare una svolta dopo il ko interno in Europa League, ma soprattutto per restare in testa alla classifica alla seconda sosta del campionato. Missione non facile considerando le difficoltà dei viola di Pioli in questo inizio di campionato e la necessità di trovare punti e, soprattutto, la prima vittoria del campionato. Eppure Gasp dovrebbe conoscere bene l'avversario. Pioli è il secondo allenatore più affrontato in carriera dal piemontese dopo Allegri, (...)

Una conoscenza condivisa che renderà ancora più tattica una sfida dove la Fiorentina giocherà con tanta pressione, ma anche con la determinazione di chi deve al più presto allontanarsi da una situazione difficile, mentre la Roma è chiamata a ritrovare brillantezza ma soprattutto gol. In Europa è tornata evidente la difficoltà realizzativa, al di là della follia dei rigori, con Ferguson e Dovbyk in evidente affanno. Oggi dovrebbe toccare nuovamente al centravanti ucraino, in gol la scorsa settimana col Verona, con Pellegrini e il solito Soulé, unico capace di inventare negli ultimi trenta metri.

Il tecnico giallorosso chiederà un ultimo sforzo ai suoi prima della pausa, dopo un paio di prestazioni sottotono, in particolare dal punto di vista fisico. Una vittoria, la terza consecutiva in campionato, consentirebbe ai giallorossi di fermarsi in testa alla classifica e chiudere positivamente la prima vera tranche del campionato in attesa del big match con l'Inter del 17 ottobre, che potrebbe valere tanto non solo in termini di classifica. Tante, però, le insidie che si nascondono dietro la gara di questo pomeriggio, aggravate dal tabù Franchi che negli ultimi anni ha dato diversi dispiaceri alla Roma. La missione è quella di invertire il trend. Per restare in vetta.